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AHU TUĞBA KIZININ DÖVÜLMESİNDEN ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 12:47

-AHU TUĞBA KIZININ DÖVÜLMESİNDEN ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Sinema oyuncusu Ahu Tuğba, kızı Ahu Anjelik Alojtonj'un (18) erkek arkadaşı ve ailesi tarafından darbedildiği iddiasıyla polise başvurdu. Ahu Tuğba, Ahu Anjelik Alojtonj ile gittiği İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezinde, kızının erkek arkadaşı ve ailesinden şikayetçi oldu. Buradan İstinye Devlet Hastanesine, ardından da Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Alojtonj, sağlık muayenesinin ardından tekrar ifade vermek üzere annesi Ahu Tuğba ile İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezine getirildi. Ahu Tuğba, hastane çıkışında, kızı Alojtonj'un sol gözünün önünde morarma ve çizik olduğunu fark ettiğini belirterek ''Hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Kimseden korkmuyoruz. Çocuğumu bu hale getirenler anne baba değil mi? Kızım ya orada ölseydi ne olacaktı? Hesabını kim verecekti?'' dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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