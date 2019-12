Ahtisaari: 'Kaddafi’ye arabulucu gitmeli'

T24 - Hayatı uluslararası sorunlara arabuluculukla geçen ve Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Ahtisaari, BM Güvenlik Konseyi’nin akan kanı durdurmak için Kaddafi’ye hemen bir arabulucu göndermesi gerektiğini söyledi. Ancak uyarmayı da ihmal etmedi: Arabulucu Batı dünyasından değil, Kaddafi’nin güvendiği bir isim olmalı.



Nobel Barış ödüllü Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Libya’da ölümlerin durdurulması için Birleşmiş Milletler’in bir an önce devreye girerek Libya lideri Muammer Kaddafi’ye bir arabulucu göndermesi gerektiği söyledi.Hürriyet gazetesinde yer alan lan haber şöyle:



Kosova’ın bağımsızlığa kavuşmasının da mimarı kabul edilen Ahtisaari’ye göre bu isim Batı dünyasından olmamalı ve Kaddafi’nin güvendiği biri olmalı. Birçok uluslararası ihtilafın çözümünde aktif rol oynayan Ahtisaari, Türkiye’nin ayaklanan ülkeler için ‘cennet’ olduğunu söyledi.



“Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları”nın bu ayki konuğu olarak Türkiye’ye gelen Ahtisaari’ye

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi fahri doktora verdi. Hürriyet’e konuşan Ahtisaari, hem Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan değişim rüzgarlarını yorumladı hem de Kürt sorunu konusunda devreye girmesinin hangi koşulda mümkün olacağına açıklık getirdi:



“Müzakere sürecinin hızla başlatılması şart. Direksiyonda da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmalı. Mesele Libya lideri ile konuşabilecek bir isim bulmakta. Kendimi kastetmiyorum, ben Kaddafi ile tanışmadım. Zaten bu kişi Batı dünyasından olmamalı. Şu anda yapılması gereken bir an önce ölümlerin durdurulması. Türkiye’nin ayaklanan ülkelere model olduğu görüşü yeni değil, bir süredir konuşuluyordu zaten. Son yıllarda ülkenize o ülkelerden gelen binlerce turiste bakın.Demokratik ve laik bir ülke olarak Türkiye adeta cennet.





Kürtlere arabulucu olur mu?



Ben arabuluculuk işini yatırımcılığa benzetirim. Başlamadan önce iyi bir fizibilite çalışması gerekir. İşin içine pat diye atlayamazsınız. Fizibilite çalışmasından sonra bu iş için doğru insan olup olmadığınıza bakarsınız.



Herhangi bir arabuluculuk için 2 tarafın da ortak iradesi gerekir. Türkiye’de ise, iki tarafın ortak bir talebinden doğan bir ortam görmüyorum. Zaten hükümet

seçim öncesinde Kürtlerle ilgili açılımları durdurdu. İzleyelim

seçimden sonra ne olur bakalım”





KİM KİMDİR?



Kriz yönetimiyle geçen bir ömür



Diplomasi kariyerine 1965’te başlayan Martti Ahtisaari bugün 74 yaşında ama hâlâ aktif çalışıyor. BM Genel Sekreter Yardımcılığı dahil önemli görevler üstlenen Ahtisaari’nin tarihe geçen başarılı olduğu arabuluculuk girişimleri şöyle:

1999: Eski Yugoslavya - Kosova

2005: Endonezya - Özgür Açe Hareketi

2006: Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar

2009: Bazı PKK taraftarı internet siteleri Ahtisaari’yi işaret etti.





'Sarkozy’i anlamak mümkün değil'



“6 yıl cumhurbaşkanlığı yaptığım için biliyorum, bazen tempo o kadar yüksek olur ki resmi ziyaretler azalır. Yani Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin ziyaretiyle ilgili sorun ziyaretin kısalığı değil. Sorun toplantılarda dile getirilen görüşlerin içeriğinde. Sarkozy’nin argümanını anlamam mümkün değil. Türkiye her zaman Avrupa’nın doğal bir parçası olmuştur. Samimiyetle umuyorum ki Sayın Sarkozy’nin Türkiye konusundaki görüşleri dinden kaynaklanmıyordur. Ben şahsen bir Avrupalı olarak bir Hıristiyan Kulübü’ne ait olmak istemiyorum.