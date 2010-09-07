-AHTAPOT PAUL'UN ŞAMPİYONU İSPANYA MADRİD (A.A) - 09.07.2010 - Almanya'nın Oberhausen kentindeki Deniz Canlıları Merkezi'nde yaşayan ve Dünya Kupası'nda Almanya ile yaptığı tahminlerin hepsini doğru bilerek ünlenen ahtapot Paul, 11 Temmuz Pazar günü Hollanda ve İspanya arasında oynanacak finali maçı için İspanya'nın kazanacağı tahmininde bulundu. İspanya'nın Almanya'yı eleyeceğini de tahmin ettiği için İspanyol hükümetince espri konusu olan, ''Özel koruma altına alınması ya da İspanya'ya getirilip ulusal kahraman ilan edilmesi'' bile önerilen ahtapot Paul, yine İspanyolları sevindiren bir tahminde bulundu. Akvaryumda iki ülkenin bayraklarını taşıyan, içinde midye olan plastik kutulardan İspanya bayrağının olduğu kutuyu seçen ahtapot Paul, ilk defa Almanya'nın olmadığı bir maç için tahminde bulundu. İspanyol medyası ahtapota büyük ilgi gösterirken, İspanyol televizyonlarının Almanya'daki akvaryumdan canlı yayın yapması dikkati çekti. Televizyonda yapılan yorumlarda, ''Ne büyük haber... Evet dünya şampiyonuyuz'' denildi. Dünya Kupası'nın en medyatik canlısı olan ahtapot Paul, deniz ürünleri mutfağıyla ünlü İspanya'daki restoranların da reklam konusu oldu. İspanya'nın Almanya'yı elemesinden sonra bazı restoranlar, birkaç gün için bile olsa ''Paul'un onuruna'' diyerek mönülerinden ahtapotu kaldırdığını duyurdu.