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Dünya

Ahtapot Paul öldü

Güney Afrika'daki Dünya Futbol Kupası sırasında milyarları ekran başına kilitleyen Ahtapot Paul'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'daki Dünya Futbol Kupası sırasında milyarları ekran başına kilitleyen Ahtapot Paul'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünya Kupası'nda son sekiz maçtaki başarılı tahminleriyle dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Paul'un ölüm haberi, sevenlerini üzdü.

Paul’un kaldığı Oberhausen Sea Life Akvaryumu’ndan yapılan açıklamada, hem yönetim hem de çalışanların, bu sabah kafesinde ölü bulunan Kahin ahtapotun ölümünden büyük bir üzüntü duyduğu belirtildi.  

Akvaryum yetkileri, son turnuvada yaptığı başarılı tahminler nedeniyle ünü takımların ve yıldız futbolcuların önüne geçen Paul’ün heykelini dikeceklerini açıkladı.

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