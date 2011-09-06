Ahsen Coşar: Deniz Feneri'nde yapılan yargıya müdahale

T24 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ahsen Coşar, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcıların görevden alınmasıyla ilgili olarak ''Bu tasarrufun makul bir açıklaması yoksa, yapılan yargıya siyasi, bir müdahaledir ve kabul edilebilir tarafı yoktur'' dedi.



Türkiye Barolar Birliği başkanı Ahsen Coşar yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Türkiye’de iyi şeyler oldu, oluyor. Ama iyi olmayan hatta vahim olan şeyler de var. Bunların en başında terör geliyor. Güvenlik hakkını yaşama hakkını hukukun bireylere verdiği hakları ortadan kaldırmak için teröristler ilkel şiddette başvururlar.



Bunlarla mücadele etmek devletin asli görevidir. Hukukun çizdiği sınırlar içinde bu mücadelede üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.



Türkiye Barolar Birliği olarak Türk olsun Kürt olsun aynı ulusun eşit vatandaşları olarak kardeşçe yaşamak isteyen herkesi sağduyulu olarak teröre karşı tavır almaya davet ediyoruz.



Terörle mücadele ederken Benjamin Franklin’in şu sözünü de hatırlatmak isterim, “Güvenliğimiz için özgürlüğümüzden vazgeçmeye başlarsan sonunda hem güvenliğimizden hem de özgürlüğümüzden oluruz.”

“Deniz Feneri'nde yapılan yargıya müdahaledir"



Kamuoyunda Deniz Feneri olarak bilinen soruşturmayı yürüten savcıların görevden alınma nedeni olarak belirtilen husus gereksiz bilgilerin kapatılmasından ibaret ise bu uygulama Ergenekon ve Balyoz olarak bilinen diğer davalarda da sıkça yapılan rutin bir uygulamadır.



O nedenle bu tasarrufun makul bir açıklaması yoksa, yapılan yargıya siyasi, bir müdahaledir ve kabul edilebilir tarafı yoktur.