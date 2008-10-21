Ahşap yat buluşması

Türkiye’nin en büyük deniz organizasyonu olan 20'nci Uluslararası Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışları, 22- 26 Ekim 2008'de Bodrum-Güllük- Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Yarışma sabahı Kazım Kanat'ın teknesi `Meleğim'den denize çelenk bırakma töreni yapılacak.



Tırandil, gulet ve misafir yatlar olmak üzere 100'ün üzerinde yelkenli teknede yarışmacılarla birlikte turistlerin de katılabileceği ve bin 500 kişinin yer alacağı yarışmalar, Geleneksel Ahşap Yatlar, Klasik Ahşap Yatlar ve Misafir Yatlar (Ahşap olmayan) olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenecek. Yarışmanın ilk gün yapılacak Bodrum- Gümüşlük etabı Kazım Kanat, ikinci gün yapılacak Gümüşlük- Güllük etabı Yelken Dünyası Dergisi Editörü Mesut Baran anısına düzenlenecek.



Yarışmalara geçen yılın şampiyon yatı Grandi ile kategorilerinde birinci olan Sıla, Montenegro, STS Bodrum, Randa, Nostalgia, Papi's Toy, Splinter, Cocotte, Dolphin ve Ofelia yatları arasında nefes kesen mücadele damgasını vuracak. Bodrum Kupası Ahşap Yat Yarışmaları'na bu yıl 50'nin üzerinde yabancı, 60'ın üzerinde yerli basın mensubu ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı başvuruda bulundu.



22 Ekim'de Bodrum İskele Meydanı'nda gün boyu sürecek müzik yayını, bando ve otel animasyon ekiplerinin gösterilerinin ardından, Milta Bodrum Marina'da düzenlenecek açılış kokteylinde geleneksel kampananın çalınması ile Bodrum Kupası'nın startı verilecek.



23 Ekim'de Kara Ada önünden başlayacak 14 millik Bodrum- Gümüşlük etabı ile başlayacak yarışma, 24 Ekim'de 18 millik Gümüşlük- Güllük etabı ile devam ederken, etabın hemen ardından 48 ahşap yat Güllük önlerinde 4 yıldır yapılan sevgi, barış, kardeşlik ve denizciliğin sembolü `Sevgi Çemberi'ni oluşturacak. Yarışmalar 25 Ekim'de 16 millik Güllük- Yalıkavak etabı ile devam edecek. Kupanın son etabı 26 Ekim'de 21 millik Yalıkavak- Bodrum arasında gerçekleştirilecek. Yatçılar Bodrum İskele Meydanı'nda temsili Kraliçe Artemisia ve nedimeleri tarafından karşılanacak. Aynı gün akşam Halikarnas'ta yapılacak ödül töreni ile dereceye giren yatlara kupaları ve ödülleri verilecek.



Dünyanın en büyük yat fuarı deniz üzerinde olacak



Yarışmanın organizatörü ve Era Bodrum Yat Kulübü Başkanı Erman Aras, 20 yıldır düzenlenen ve artık dünyanın tanımaya ve büyük ilgi göstermeye başladığı ahşap yat yarışmalarında sponsor bulamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirtti. Son yıllarda inşa edilen yeni yatların katılımları ile bir fuar alanını anımsatan ve renkli görüntülere sahne olan Bodrum Kupası organizasyonunun, Türk yat sektörünün nereye geldiğinin en iyi göstergesi olduğunu kaydeden Aras, şöyle konuştu:

``Organizasyona yurt dışından gelen yabancı yatlar, yabancı basın mensupları ve yarışmacıların da katılmasıyla, Ege'de bir deniz şenliği ve festival havası estirirken, dünyanın dört bir yanında süregelen krizler ve savaşların ortasında onlarca yabancının bir arada aynı rüzgarı kullanması, aynı havayı solumasının dünya barışı açısındanda önemli olduğunu düşünüyorum. En büyük gururumuz ise dünyada bir ilk olan Sevgi Çemberi'nin birçok ülkede artık tanıtım aracı olarak kullanılması.'' DHA

