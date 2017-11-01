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Ahşap yat, 1 yılda 5 kez battı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sahilden 200 metre açığa demirli ahşap yat, yağmur suyuyla denize gömüldü

01 Kasım 2017 13:04

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sahilden 200 metre açığa demirli ahşap yat, yağmur suyuyla denize gömüldü. Tahliye pompasının çalışmadığı belirtilen yatın, önceden 4 kez daha aynı şekilde battığı belirtildi.
Torba Mahallesi sahilde 200 metre açıkta demirli olan 18 metre uzunluğundaki ahşap yatın içi, sabaha karşı yağmurla su doldu. Tahliye pompasının çalışmaması sonucu ise sulara gömülmeye başladı. Bir kısmı su yüzeyinde duran yat, askıda kaldı. Bir yıl önce İstanbullu bir işadamına satılan ardından el değiştiren yaklaşık 500 bin TL değerindeki yatın 1 yılda 5\'inci kez aynı sorunla karşılaştığını belirten başka bir teknede görevli 28 yıllık kaptan 45 yaşındaki Oktay Yıldız, \"Bu bir milli servet. İkinci sahiplerinin Mardin ve Suriyeli işadamlarının ortak olarak satın aldıklarını öğrendik. Yat 5 kez battı. Çünkü tahliye pompaları çalışmıyor. Üçünde Allah rızası için çıkardık. Birinde parasını alabildik. Yatın sahipleri ne gelip yatı alıyorlar ne de battığı zaman ilgileniyorlar. İki gündür yağan yağmurlarla su doldu yine battı. Bu yat burada ciddi deniz kazalarına yol açabilir. Bir an önce alınması gerekir\" dedi.

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