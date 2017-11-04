Ahşap ev yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, metruk ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını, evde kalan madde bağımlılarının çıkardığı sanılıyor.
Dokuzkavaklar Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan ahşap evden, bugün saat 06.00 sıralarında, alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak, çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangını evde kalan madde bağımlılarının çıkardığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI