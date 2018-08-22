T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahşap ev, sahibi bayram ziyaretindeyken yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyünde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

22 Ağustos 2018 19:30

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyünde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 43 kilometre mesafede bulunan Hoca köyü Sorguncuk Mahallesi\'nde Celal Kösemeci\'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına köylüler müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü Orman İşletmesine ait arazözler yangına kısa sürede müdahale etti. Yanan evden çıkan kıvılcımlar yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Ancak itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın esnasında Celal Kösemeci ve ailesinin bayram ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin DOĞANTAŞKÖPRÜKastamonuDHA KASTAMONU TaşköprüHocaSorguncuk Mahallesi Celal KösemeciYangınaOlayTaşköprü BelediyesiTaşköprü OrmanAncakYangınCelal KösemeciFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24