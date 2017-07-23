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Ahrida Sinagogu'na 'x-ray' bıraktılar: Hoşgörü gösterdik, artık yeter!

"Aynı hoşgörü, merhamet ve saygıyı İsrail’den bekliyoruz”

23 Temmuz 2017 13:07

Alperen Ocakları'na bağlı olduğunu söyleyen bir grubun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neve Şalom Sinagogu önünde yaptığı "gösteri"nin ardından dün (22 Temmuz 2017) Ahrida Sinagogu önüne "x-ray" cihazı bırakıldı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın girişlerine metal dedektör koymasının ardından güvenlik güçleri ile Filistinli Müslümanlar arasında çatışma çıkmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre; Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup, Ahrida Sinagogu önünde toplanarak İsrail aleyhine slogan attı; İsrail’e atıfla sinagog önüne x-ray cihazı koydu.

Dernek başkanı Bayram Demir, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın özgür bırakılması gerektiğini ifade ederek,“Müslümanlar orada rahatça özgürce ibadetlerini yapabilmeli. Biz yıllarca iç içe yaşamış, yıllarca onlara İslam’ın hoş görüsünü, saygısını, merhametini göstermiş bir milletiz. Aynı hoşgörü, merhamet ve saygıyı İsrail’den bekliyoruz” diye konuştu.

‘Hoşgörü gösterdik, artık yeter’

Demir, şunları kaydetti: 

“Ayrıca burada yaşayan, bu sinagoglarda ibadet edenlerden İsrail dernekleriyle bir araya gelip buradan bizden ziyade onların terör devletleri olan terörist İsrail’i uyarmalarını istiyoruz. Bugüne kadar burada ibadet edenlerin ibadetlerine, kıyafetlerine karışılmamıştır. Özgürce ibadet etmişlerdir. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Biz dinimizin emri gereği onlara bu saygı, merhamet ve hoşgörüyü gösterdik. ‘Artık yeter’ diyoruz, İsrail haddini aşmıştır. Biz Büyük Osmanlı Derneği olarak bunun takipçisi olacağız.”

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan yapılan açıklamada, saldırı kınandı. 

 

 

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Ahrida SinagoguAlperen OcaklarıBüyük Osmanlı Derneği

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