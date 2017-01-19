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Dünya

Ahrar Şam, Astana görüşmelerine katılmayacak

Örgüt, toplantıya katılacak diğer cihatçı grupları ise desteklediğini ifade etti

19 Ocak 2017 01:57

Suriye'de, Türkiye'nin de destek verdiği muhalif grupların en büyüğü konumundaki Ahrar Şam, Astana görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.

Ahrar Şam, açıklamasında Fetih el Şam'ın (eski adıyla Nusra Cephesi) hedef gösterilmesine tepki gösterdi.  Örgüt, toplantıya katılacak diğer cihatçı grupları ise desteklediğini ifade etti.

İslam Ordusu'nun önde gelen isimlerinden Muhammed Alluş, Astana'da 8 kişilik bir askeri delegeye liderlik edecek. Alluş'un grubu Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi tarafından destekleniyor.

Ahrar Şam'ın bu kararının Türkiye'nin görüşmelerdeki pozisyonunu zayıflattığı belirtiliyor.

 

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