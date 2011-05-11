T24- Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte kaleme aldıkları “Kırk Katır Kırk Satır – Ergenekon’u Anlama Kılavuzu” kitabı nedeniyle yargılanan Ahmet Şık'ı arkadaşları 13 Mayıs cuma günü Kadıköy Adliyesi’nde karşılayacak.

"Yansak da dokunacağız" sloganı altında birleşen Ahmet Şık'ın arkadaşları ve meslektaşlarının yazdığı çağrı metni şöyle:

Ahmet’i karşılayacağız, sen de gel!



Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte kaleme aldıkları “Kırk Kakır Kırk Satır – Ergenekon’u Anlama Kılavuzu” kitabı nedeniyle yargılanan meslektaşımız Ahmet Şık’ı karar duruşmasında yalnız bırakmamak, halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkını savunmak için, yine Kadıköy Adliyesi’nde buluşuyoruz. Önceki duruşmaya, “ring aracı bulunmadığı” gerekçesiyle getirilmeyen arkadaşımızı alkışlarımız, sloganlarımız, pankartlarımız ve şarkılarımızla karşılayacağız.



Ergenekon soruşturması çerçevesinde 3 Mart’ta gözaltına alınıp 6 Mart’ta tutuklanan Ahmet Şık ve Nedim Şener’in; gazeteci ve fotoğrafçı meslektaşları, dostları, okurları, avukatları olarak bizler, arkadaşlarımızın nezdinde tüm tutuklu gazeteciler için “Hemen, şimdi adalet* demek için buluşuyoruz.



Bilindiği üzere, arkadaşımız Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu’nun birlikte kaleme aldığı “Kırk Katır Kırk Satır – Ergenekon’u Anlama Kılavuzu” adlı kitabında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle Kadıköy Adliyesi’nde yargılanıyor. Geçen 14 Nisan’da karar verileceği beklenirken, “ring aracı bulunmadığı” gerekçesiyle Ahmet Şık, duruşmaya getirilmemişti.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı, 13 Mayıs 2011’e bırakmıştı.



İşte o gün geldi, çattı. Ahmet Şık’ın, adil yargılanma hakkı gereği “ring” engeline takılmaksızın hakim karşısına çıkacağı 13 Mayıs Cuma günü, bizler de saat 12.30’da Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanacağız. Ardından saat 13.00’te Bahariye’deki Kadıköy Adliyesi’ne kadar yürüyerek, duruşma bitene dek Şık ve Nedim Şener için, “Dokunan yansa da dokunacağız” diyeceğiz.



Elimizde kalemlerimiz ve pankartlarımız, dillerimizde şarkılar ve yüreğimizde adalet ve demokrasi umudu, aklımızda tüm tutuklu gazeteciler için hürriyet isteği olacak.



Tüm yurttaşları ve medya mensuplarını Kadıköy’e bekliyoruz.

Yansak da dokunacağız!

13 Mayıs 2011 Cuma

Kadıköy Boğa Heykeli