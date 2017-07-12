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Ahmet Zeki Üçok'un koruma seviyesi düşürüldü

Üçok: Sorumluluk kararı kaldıranlardır

12 Temmuz 2017 15:12

'FETÖ'den ölüm tehditleri aldığını söyleyen Hava Kuvvetleri Savcısı Emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'un özel koruma kararı yakın korumaya çevrildi. Karara tepki gösteren Üçok "Sorumluluk kararı kaldıranlardır" dedi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Üçok hakkında özellikle 14 Kasım 2016’da en üst düzey olan özel koruma kararı verildi. Ancak Ankara Valiliği tarafından bu karar geçtiğimiz günlerde değiştirilirken, Üçok’un koruma seviyesi yakın koruma statüsüne düşürüldü.

Tehditler aldığını dile getiren Üçok ise “FETÖ tarafından öldürülecekler listelerinin tamamında ismim var. Ölüm listesindeki ilk 20 kişi arasındaydım. Ayrıca kızımın böbrekleri sökülerek öldürüleceği eşim ile ilgili olarak da Otomobil ile ezileceğine ilişkin eskiden gelen tehditler söz konusu. İrfan Fidan’a listeleri ciddiye almak gerekir mi diye sorduğumda, kendisi ölüm listelerini de ekleyerek koruma talep etmemi söyledi. Müracaatım üzerine Ankara Valiliği, 14 Kasım 2016’da hakkımda özel koruma kararı vermişti. Şimdi her ne olduysa bu karar değiştirildi. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Valiye ulaşamıyorum. Başıma bir şey gelmesi durumunda sorumluluk kararı kaldıranlarındır” dedi.

 

"Durum vahim demektir"

 

Üçok, korumalı lojman talebinde bulunmasına karşın 8 aydır bir cevap alamadığından da şikâyet ederek “Özel korumada eviniz işyeriniz kendiniz ve aileniz 24 saat esasına göre korunur. Sivil iseniz eviniz ve iş yerinizin önüne polis güvenlik kulübesi kurarak polis görevlendirir. Emekli ve muvazzaf askerler için ise korumalı lojman tahsis edilir. 5 Aralık 2016’da kızımın İstanbul’da öğrenci olması nedeniyle 1. Ordu Komutanlığı’na dilekçe yazarak Fenerbahçe Orduevi yerleşkesi içerisinde bulunan korumalı lojmanlarından tarafıma tahsis yapılmasını istedim. Fakat aradan 8 ay geçmesine rağmen bana korumalı lojman tahsisi yapılmadı. Henüz teyit edemedim ancak 15 Temmuz sürecinde komuta katını eleştirmem nedeniyle rahatsızlık yarattığımı ve askerlerin talebiyle lojmana girmemem için koruma kategorimin düşürüldüğünü duydum. Eğer bu bilgi doğru ise durum vahim demektir” ifadesini kullandı.

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