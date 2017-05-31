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Ahmet Yıldız davasında sanık sandalyesi 9 yıldır boş

"Yahya Yıldız yakalanmadıkça dava kapanmayacak biz de sonuna kadar gideceğiz”

31 Mayıs 2017 02:30

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 25. duruşması bugün görüldü. Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bulunamayan katil baba Yahya Yıldız yine yoktu.

KaosGL’den Aslı Alpar’ın haberine göre, Ahmet Yıldız davasının bir önceki duruşmasında katil baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bülten ile arandığı süre zarfında, 2012 yılında boşandığı ortaya çıkmış ve Ahmet Yıldız’ın Avukatı Fırat Söyle katil babanın arandığı dönemde nasıl boşandığının araştırılmasını talep etmişti.

Bugün gerçekleşen 25. Duruşmada Avukat Söyle’nin bu talebi doğrultusunda, Bakırköy Aile Mahkemesi’nde sonuçlanan boşanma davasına ait dosyalar görüldü. İncelenen boşanma dosyasında davanın Sıdıka Yıldız tarafından açıldığı, katil baba Yahya Yıldız’ın davalı olduğu ve boşanma kararının sanığa gazete ilanıyla tebliğ edildiği görüldü.

Dava 9 Kasım’a ertelendi

Davada katil baba Yahya Yıldız’ın yakalama emrinin devamına karar verildi ve dava 9 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

Duruşmaya ilişkin KaosGL'ye konuşan Av. Söyle, “Yahya Yıldız yakalanmadıkça dava kapanmayacak biz de sonuna kadar gideceğiz” dedi.

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