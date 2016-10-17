Ahmet Ümit: Tutuklu gazeteci ve yazarlar derhal serbest bırakılmalıdır!

Ünlü yazar Ahmet Ümit, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gazeteci ve yazarların tutuklanmasına tepki gösterdi. Ümit, “Yanlıştan hemen dönülmelidir ve gazeteci dostlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi. Ümit, gazeteci ve yazarların cezaevinde olmasının Türkiye adına utanç olduğunu belirtirken “İnsanlar bir terör örgütüne üye ise ya da bir darbe girişiminin parçası ise yargılamak başka bir şeydir, düşüncelerini yazan suçsuz insanları tutuklamak başka bir şey” diye konuştu.

Sözcü’den Gamze Kaya’ya konuşan Ümit’in ilgili açıklaması şöyle:

Bugün pek çok yazar, gazeteci dostumuz hapishanede… Bu, ülkem adına utanç verici bir uygulama. İnsanlar bir terör örgütüne üye ise ya da bir darbe girişiminin parçası ise yargılamak başka bir şeydir, düşüncelerini yazan suçsuz insanları tutuklamak başka bir şey. İçerideki yazarlar, gazeteciler,aydınlar derhal serbest bırakılmalıdır. Bunun terörle mücadeleye bir faydası olmaz. Aksine, Türkiye’ye büyük zarar verir. Ülkenin düşünce sistemini çökerten bir durumla karşı karşıyayız. 12 Mart’da, 12 Eylül’de; gazeteciler, yazarlar tutuklandı, öldürüldü… Bakın; Nazım Hikmet’i , Orhan Kemal’i Kemal Tahir’i tutuklayanlar bugün yok ama o eserler hâlâ yaşıyor. Sabahattin Ali’yi öldürdüler, Yaşar Kemal’i yasakladılar. Suçluları bugün lanetle anılıyor. Ve bugün de tutuklu olan yazarlarımızın eserleri seneler sonra da okunmaya devam edecek. Sanatı kimse yenemez. Baskıyla, zorbalıkla sanatın karşısında duramazsınız. Sanat her zaman kötüyü alt edecektir… Yanlıştan hemen dönülmelidir ve gazeteci dostlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır.

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