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Ahmet Türk'ün yeğeni tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı

02 Şubat 2016 15:55

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan operasyonla PKK'ya üye olmaktan gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı. Tutuklanan 4 öğrenciden birinin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yeğeni Heja Türk olduğu ortaya çıktı. İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevkedildi.

Adliyeye sevkedilen ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yeğeni Heja Türk'ün de olduğu 4 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve " örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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