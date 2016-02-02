Ahmet Türk'ün yeğeni tutuklandı

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan operasyonla PKK'ya üye olmaktan gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı. Tutuklanan 4 öğrenciden birinin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yeğeni Heja Türk olduğu ortaya çıktı. İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevkedildi.

Adliyeye sevkedilen ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yeğeni Heja Türk'ün de olduğu 4 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve " örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.