Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna itiraz edildi.
Görevden alınarak yerine kayyım atanan ve ‘örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklan Ahmet Türk'ün tutukluk durumuna itiraz edildi.
Türk'ün avukatlarından Erdal Kuzu, Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nin Türk hakkında verdiği tutukluluk kararına itirazda bulundu.
İtiraz dilekçesinde, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türk hakkındaki iddiaların soyut olduğu, istinatların yasal dayanağının olmadığını, sağlık durumunun iyi olmamasından kaynaklı tutukluk durumunun kendisini zorlayacağı belirtildi.