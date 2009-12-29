T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Türk'ün torununa 9 yıl hapis

29 Aralık 2009 17:38

 T24-Dicle Üniversitesindeki izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılanan, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Ruken Türk, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ruken Türk katılmazken, avukatı Rehşan Bataray hazır bulundu.Sanık avukatı Bataray, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık Türk'ün TCK'nin “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “Örgüt faaliyetleri kapsamında eğitim ve öğretimi engellemek” ve “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Suçlamayı kabul etmemişti

Dicle Üniversitesi (DÜ) Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve sanık Ruken Türk, önceki duruşmada atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 Nisanda gerçekleşen olayda en yakın arkadaşım olan matematik bölümü öğrencisi Mahsum Karaoğlan'ı kaybetmenin acısını yaşıyordum. Öğrenim hakkını engellemedim, örgüt propagandası yapmadım” demişti.

Olay

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 Nisan 2009'da terör örgütü elebaşının doğum gününü bahane eden bir grubun düzenlediği izinsiz gösteride çıkan olaylarda Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Mahsum Karaoğlan ölmüştü. Karaoğlan'ın ölümü nedeniyle Dicle Üniversitesinde düzenlenen izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesiyle Ruken Türk gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24