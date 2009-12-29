Ahmet Türk'ün torununa 9 yıl hapis

T24-Dicle Üniversitesindeki izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılanan, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Ruken Türk, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ruken Türk katılmazken, avukatı Rehşan Bataray hazır bulundu.Sanık avukatı Bataray, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık Türk'ün TCK'nin “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “Örgüt faaliyetleri kapsamında eğitim ve öğretimi engellemek” ve “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Suçlamayı kabul etmemişti

Dicle Üniversitesi (DÜ) Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve sanık Ruken Türk, önceki duruşmada atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 Nisanda gerçekleşen olayda en yakın arkadaşım olan matematik bölümü öğrencisi Mahsum Karaoğlan'ı kaybetmenin acısını yaşıyordum. Öğrenim hakkını engellemedim, örgüt propagandası yapmadım” demişti.

Olay

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 Nisan 2009'da terör örgütü elebaşının doğum gününü bahane eden bir grubun düzenlediği izinsiz gösteride çıkan olaylarda Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Mahsum Karaoğlan ölmüştü. Karaoğlan'ın ölümü nedeniyle Dicle Üniversitesinde düzenlenen izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesiyle Ruken Türk gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.