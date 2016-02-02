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Ahmet Türk’ün torunu 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı

Operasyonlar kapsamında tutuklanan 4 kişi cezaevine gönderildi

02 Şubat 2016 21:26

İstanbul’un 8 farklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı. Tutuklanan 4 öğrenciden birinin Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk olduğu öğrenildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişi de adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk’ün de olduğu 4 kişi, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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