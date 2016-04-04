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Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün 19 yıl hapsi isteniyor

Hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan mağdur olarak yer aldı

04 Nisan 2016 17:04

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan operasyonla PKK'ya üye olmaktan tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün yeğeni Heja Türk’ün de aralarında olduğu 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Heja Türk’ün ‘örgüt üyesi olmak’, ‘sosyal paylaşım sitesi üzerinde örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iddianamede 6’sı tutuklu 13 sanığın ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer aldı. İddianamede Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’nun otoparkında ele geçirilen ikiz plakalı otomobile bomba düzeneğinin Diyarbakır Lice’de hazırlandığı, İstanbul’a getirilen otomobilin, iki şüpheli tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kampusu otoparkına bırakıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin aracı kontrol etmek amacıyla birkaç kez otoparka gittikleri, kamera kayıtlarını incelemek istedikleri ancak görevlilerin izin vermediği anlatıldı. 

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