Ahmet Türk'ün oğlu asker oldu

T24- Kapatılan Demokratik Toplum Patisi Genel Başkanı Ahmet Türk'ün oğlu Ejder Türk, askerlik görevini yapmak üzere Adapazarı'na gitti.

Çankaya Çukurambar Pelit Sitesi'nde oturan Türk, gece boyunca parti yönetimiyle kapatma konusunu değerlendirdi. Daha sonra Türk, bu sabah birliğine teslim olması gereken oğlu Ejder Türk'ü vatani görevini yapmak üzere Adapazarı'ndaki birliğine gönderdi. Zaman Gazetesi'nin haberine göre, sabah babasıyla birlikte kahvaltı yapan Türk, evde vedalaşmasının ardından dışarda kendisini bekleyen üç arkadaşı tarafından karşılandı. Baba Türk, yorgun olduğu ve dışarıda gazeteciler beklediği için oğlunu evin kapısından geçirerek aşağıya kadar inmedi. Oğul Türk, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşları tarafından karşılandı. Bavulunu arkadaşlarının otomobiline koyan Ejder Türk, gazetecilerin sorusu üzerine Adapazarı'na askerlik görevi için gittiğini söyleyerek, baba ocağından ayrılırken el salladı. Oğul Türk, babasının siyasi yasaklı hale gelmesine ilişkin bir açıklama yapmazken, kısa dönem piyade er olarak vatani görevini yerine getireceğini bildirdi.