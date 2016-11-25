Ahmet Türk’ün eşi: Sağlık durumu cezaevi koşullarını kaldıramaz

Görevinden alındıktan sonra tutuklanan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün eşi Mülkiye Türk, 74 yaşında olan eşinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve konudaki kaygılarını dile getirdi ve “Ahmet Bey hasta ve yaşlı bir insandır. Sağlık durumu cezaevi koşullarını kaldıramaz" dedi.

DİHABER’in haberine göre, görevden alındıktan sonra yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, çıkarıldığı mahkemece "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Gizli tanık beyanları ile belediye çalışmalarından dolayı eşinin tutuklanmasına ilişkin konuşan Türk'ün eşi Mülkiye Türk, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Türk, eşinin yıllarca barış, demokrasi ve halkın geleceği için mücadele ettiğini ifade ederek, “Milletine, halkına hizmet vermek için bunca yıl çalışan bir insanın cezaevine konulması önce hukuka sonra mantığa aykırıdır” dedi.

“Sağlık durumu kaldıramaz” “Sağlık durumu kaldıramaz”

“Ahmet Bey Mardin halkının yalnızca oylarını değil, gönlünü de kazanmış bir insandır" diyen Türk, kararın sadece kendilerini değil binlerce insanı üzdüğünü söyledi. 74 yaşında olan eşinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve konudaki kaygılarını dile getiren Türk, “Ahmet Bey hasta ve yaşlı bir insandır. Sağlık durumu cezaevi koşullarını kaldıramaz" diye belirtti.

“Boyun eğmedi”

Eşinin 12 Eylül 1980 Darbesi’nde Diyarbakır Cezaevi’nde yoğun işkencelerden geçirildiğini kaydeden Türk, şunları aktardı:

“Diyarbakır’da çektirdikleri işkenceyi hâlâ unutmadık. 1 buçuk sene boyunca bulaşık suları içirdiler. Görüşmeye gittiğimizde gözümüzün önünde onlarca asker sırtına basıyordu. Ama hiçbir zaman demokrasiden, eşitlikten, barıştan ödün vermedi. Zulme, zalimliğe hiçbir zaman boyun eğmedi.”

“Barışı dört duvar arasına kitlediler”

Verilen karardan dönülmesi çağrısında bulunan Türk, “Devlet bu zulmünü durdursun. Vurmakla, kırmakla, tutuklamakla kimse bir yere varamaz. Sirke küpüne zarardır. Devletin bu kadar zulme baskıya başvurması, Türkiye’yi kaosa götürür. Barışı dört duvar arasına alıp kilitlediler” şeklinde tepki gösterdi.