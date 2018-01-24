Ahmet Türk'ü yumruklamıştı: Benim 2010'da yaptığımı, devlet şu anda yapıyor!

Yaklaşık 8 yıl önce, Samsun’a gelen Ahmet Türk’ü adliye çıkışında yumruklayan İsmail Çelik, “Karadeniz insanı vatanperverdir. Biz onları burada gerektiği gibi ağırladık. Bir daha olsa gözümü kırpmadan yine gerekeni yaparım” dedi.

Muş’un Bulanık ilçesinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölümüyle ilgili davanın duruşmasını izlemek için Samsun’a gelen eski Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk, eski adliye binası önünde saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. Ahmet Türk’e yumruk atarak burnunu kıran 35 yaşındaki İsmail Çelik, saldırıdan sonra gözaltına alınarak hapis cezası almıştı.

Hapishaneden çıktıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyen İsmail Çelik, bu olaylar nedeniyle bir süre iş bulamadığını söyledi.

Çelik, saldırının ardından Samsun'dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu.

“Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor”

İHA muhabirinin “Neden yumruk attınız?” sorusuna cevap veren İsmail Çelik, “Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor. Nasıl ki onlar teröristleri davul-zurnayla karşılıyorsa, biz de burada gereken şekilde onları karşıladık. Bizim karşılamamız bu şekilde oluyor. Eğer şu anda olsa gözümü kırpmadan aynı şekilde gereken cevabı veririm. Ben vermesem bile verecek biri elbet olur. Burası Karadeniz. Buradan hain çıkmaz ve PKK’lı da giremez. Karadeniz insanı bünyesinde yabancı bir şahsı barındırmaz. İnsanımız onlara ne bir lokma ekmek ne de içecek bir su verir” diye konuştu.

Bir süredir sokakta kokoreç satarak geçimini sağlayan İsmail Çelik, birkaç gün önce ise mehter takımı eşliğinde kokoreççi dükkanı açtı.