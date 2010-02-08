'Ahmet Türk'ü öldür, teklifini geçiştirdim'

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Ahmet Türk'e suikast teklifi

Polat Alemdar benzetmesi

Kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) siyasi yasak getirilen Genel Başkanı Ahmet Türk'e yönelik suikast teklifi iddiası, çeşitli suçlardan aranan Mesut Aslandaş'ın ifadelerinden çıktı.Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Tekirdağ'a bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, firari Mesut Aslandaş'ı Yılmaz Koca ismiyle sahte sürücü belgesi ve ruhsatsız bir tabancayla yakaladı. Adli işlem yapılırken Aslandaş'ın ifadelerinde geçen önemli iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. 20-21 Kasım 2009'da Mesut Aslandaş'ın kamera kayıtlı ifadesi alındı ve Aslandaş'a MİT'çi olduğunu söylediği kişilerle ilişkisine dair detaylı sorular yöneltildi. Aslandaş'ın ifadesindeki iddiaların araştırılması sürerken SABAH'ın sorularını yanıtlayan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek, "Eğer konuyla ilgili bilgi verirsem soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş olur. Bu, bizim uhdemizde soruşturulmuş bir konu. Gerekli işlemleri yaptık" dedi.Mesut Aslandaş'ın (30) ifadesine göre, Ahmet Türk'e suikast teklifine varan olaylar zinciri şöyle: Aslandaş'ın babası Rıza Aslandaş 28 Şubat 2007'de Tekirdağ'da polis memuru Metin Ak'ı şehit etti. Bu dönemde başka bir yaralama suçundan kendi de hapis yatan Mesut Aslandaş tahliye olduktan sonra Tekirdağ'da barınamayacağı düşüncesiyle İstanbul'a gitmeye karar verdi. Cezaevinde tanıştığı Sertaç adlı kişi "İstanbul'da ağabeylerimiz var, MİT'tendirler ve ipten adam alırlar" dedi. Aslandaş, 2007 sonlarında İstanbul'a giderek Sertaç vasıtasıyla MİT'çi dediği O.Ç ve soyadını bilmediği E. ile tanıştı. Geçen sürede yine suça karışan Aslandaş, bir gün O.Ç ve E. ile Çengelköy'de balıkçıya gitti. Aslandaş ifadesinde şöyle dedi: "Ben arandığım için konuşma sırasında af çıkacak mı diye soruyorum. Çekmeköy'de kuyumcu dükkanı olan, aslında MİT'e çalışan O.Ç. 'Çıkacak tabii oğlum' dedi. 'Yalnız Ahmet Türk'ü vuracaksın oğlum. Ahmet Türk yok mu DTP milletvekili!.. Emniyet seni niye arıyor, sen ve baban polis katili diye de taktılar sana. Ahmet Türk'ün kafasına iki tane sıkarsan bütün Emniyet camiası arkanda olur. Milliyetçi işadamları arkanda olur. Eğer vurursan konumuyla ilgili her türlü istihbaratı sana sağlarız' dedi."İfadesinin devamında öneriyi kabul etmediğini ve sessizce geçiştirdiğini söyleyen Aslandaş, "Üzerinden çıkan Yılmaz Koca adına düzenlenmiş sürücü belgesini nereden buldun?" sorusunu ise şöyle cevapladı:"Bu kimliği O.Ç.'den temin ettim. Teşkilat'ta hep müdürlerle takılır. Bu adam benimle tanışmak istiyormuş. Benim Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden tanıdığım arkadaşım Sertaç, 2007'nin sonlarında bizi tanıştırdı. Bir gün onun kuyumcu dükkânına istihbarat müdürü E. geldi. O bana kimliğini de gösterdi. O.Ç. kendini açık edemiyor, ama müdür kendini açık edebiliyor. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. O.Ç. bana 'İstanbul'da ağabey kalmadı, ağabeyler kurabiye oldu' diyordu. Mafyayı kastediyor yani. 'Niye İstanbul'da bir Polat Alemdar olmasın ki' diyordu. Ben de 'Ekmeğimin derdindeyim' diyordum. E. müdüre doğum gününde bir altın tespih yaptırdım. Sonra 2008'in kış sonlarında O.Ç. ile İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki MİT binasına gittik. Hayatımda ilk defa kendi şahsi arabamla MİT binasına girdim. Normalde giriş kat gibi görünen bir yer, ama aslında yer altına kadar iniyor. Giriş kapısından içeri girdim. Orada Bordo Bereliler duruyordu. O arada E. çıkınca Bordo Bereliler hemen selam durdu."