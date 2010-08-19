Ahmet Türk'ten 'evet' için 3 şart

T24 - KCK tutuklularının serbest bırakılması, yüzde 10'luk seçim barajının aşağıya çekilmesi ve terörle mücadele yasasının düzeltilmesi.





BDP'nin referandumu boykot kararından vazgeçme şartları konusunda ilk ipucu, kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'ten geldi. Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan'ın 3 Eylül'de yapacağı Diyarbakır mitinginde üç konuda mesaj beklediklerini söyledi.



Türk, “KCK diyorlar, siyasi arkadaşlarımız fikirlerini ortaya koyduğu için içerideler ve 1.5 yıldan beri mahkamemeye çıkmadılar. İçerideki arkadaşlarımızın bırakılması, terörle mücadele yasasının düzeltilmesi ve yüzde on barajının aşağıya çekilmesi, Türkiye için önemli” şeklinde konuştu.



PKK'nın eylemsizlik sürecinin de çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türk, “İkna edici, güven verici adımlar atarsak, ‘Kürtler benim vatandaşımdır’ mantağıylı yaklaşırsak, 20 Eylüld’eki süreç devamlı sürebilir diye düşünüyorum” dedi.



PKK'nın Birleşmiş Milletler aracılığıyla silah bırakması önerisini tekrarlayan Türk, "Devlete silah bırakmalarını kimse beklemesin" dedi.





