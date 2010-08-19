T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Türk'ten 'evet' için 3 şart

BDP'nin referandumu boykot kararından vazgeçme şartları konusunda ilk ipucu, Ahmet Türk'ten geldi...

19 Ağustos 2010 03:00

T24 - KCK tutuklularının serbest bırakılması, yüzde 10'luk seçim barajının aşağıya çekilmesi ve terörle mücadele yasasının düzeltilmesi.


BDP'nin referandumu boykot kararından vazgeçme şartları konusunda ilk ipucu, kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'ten geldi. Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan'ın 3 Eylül'de yapacağı Diyarbakır mitinginde üç konuda mesaj beklediklerini söyledi.

Türk, “KCK diyorlar, siyasi arkadaşlarımız fikirlerini ortaya koyduğu için içerideler ve 1.5 yıldan beri mahkamemeye çıkmadılar. İçerideki arkadaşlarımızın bırakılması, terörle mücadele yasasının düzeltilmesi ve yüzde on barajının aşağıya çekilmesi, Türkiye için önemli” şeklinde konuştu.

PKK'nın eylemsizlik sürecinin de çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türk, “İkna edici, güven verici adımlar atarsak, ‘Kürtler benim vatandaşımdır’ mantağıylı yaklaşırsak, 20 Eylüld’eki süreç devamlı sürebilir diye düşünüyorum” dedi.

PKK'nın Birleşmiş Milletler aracılığıyla silah bırakması önerisini tekrarlayan Türk, "Devlete silah bırakmalarını kimse beklemesin" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24