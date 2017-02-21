Ahmet Türk'ten Baykal'a teşekkür ziyareti: Barış içinde yaşamak ortamını bulmalıyız

Yaklaşık 2,5 aylık tutukluluğunun ardından 3 Şubat'ta sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski Mardin Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Meclis’e gelerek HDP grup toplantısına katıldı. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Türk, daha sonra gözaltına alındığı gün Mardin’e giden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a iade-i ziyarette bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, görüşme Baykal’ın Meclis’teki makam odasında saat 15.00’te gerçekleşti. Ahmet Türk, görüşmede, “Barış ortamı dışında yaşama şansımız yok” dedi. Deniz Baykal da “Siyaset sıkıntılı dönemler hep yaşar. Ama o ortamlarda dahi insan insana muhtaçtır. Barış içinde yaşamak ortamını bulmalıyız. O doğrultuda büyük adımlar atılacağına inanıyorum” çağrısında bulundu.

"Bahçeli'yle de görüşeceğim"

Ahmet Türk basın mensuplarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Teşekkür etmek istiyorum. Arayıp telefonla ya da yüz yüze görüşerek teşekkür edeceğim. İnsani bir duyguyla çağrısı oldu. Ben de teşekkür edeceğim. Düşüncelerimiz farklı ama insan olarak çağrısı önemliydi.”