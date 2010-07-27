-AHMET TÜRK'E YUMRUKLU SALDIRIYA HAPİS CEZASI SAMSUN (A.A) - 27.07.2010 - Kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık İsmail Çelik, kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza 7 bin TL para cezasına çevrildi. Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Türk'e, Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'da düzenlenen olaylı gösterinin ardından tutuklanan Turan ve Metin Bilen kardeşlerin duruşması için geldiği Samsun'da adliye çıkışı yumruklu saldırıda bulunan ve tutuksuz yargılanan sanık İsmail Çelik ile avukatı Burhan Serkan Karaduman ile Hazine Vekili Avukat Kadirhan Uzun kaldı. Davada, iddia makamının mütalaası sonucu, hakim, sanık İsmail Çelik'e kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza, 7 bin TL para cezasına çevrildi. Aynı davada, devlet malına zarar verme suçundan yargılanan Uğur Keskinsoy'un ''kamu malına zarar verme suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yetecek derecede kesin, inandırıcı, şüpheden uzak deliller elde edilemediğinden'' beraatine karar verildi. İsmail Çelik'in avukatı Burhan Serhan Karaduman, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkiline haksızlık yapıldığını savunarak, ''Verilen karar ağır bir karar, karara itiraz edeceğiz'' dedi. Duruşma çıkışında, sanık İsmail Çelik de avukatı Karaduman'ın bürosunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, ''Sabıkam olmamasına rağmen mahkemenin verdiği bu karar tamamen saçmalıktır. Teröriste verilen desteği şurada açıkça görmekteyiz. Arkamda kimse olmamasına rağmen. Ne bir örgüt, ne bir şahıs, planlı olmadığını zaten biliyorlar. Tahrik altında bu olayı yaptık. Sırrı Sakık'ın konuşmaları belli. Onlara bir şey yok. Buradan giderken ''bunun hesabı sorulacak'' dedi. İki polis şehit oldu, arkasından bir sürü şehidimiz var. Bunun hesabını kim soracak'' diye konuştu.