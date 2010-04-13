Ahmet Türk'e yumruklu saldırı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 20099'da düzenlenen olaylı gösterinin ardından tutuklanan Turan ve Metin Bilen kardeşlerin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Esnaf Turan Bilen'in ateş açması sonucu Kemal Ağcan ile Necmi Oral'ın ölmesi, 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasını, BDP milletvekilleri Sırrı Sakık ve Nuri Yaman ile kapatılan DTP'nin eski milletvekilleri Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk da izledi.







Ahmet Türk, duruşma çıkışı yaptığı basın açıklamasının ardından aracına binmek isterken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olaya güvenlik güçleri müdahale ettiy. Adliye binasının karşısında bulunan bir grup ise terör örgütü aleyhine slogan attı.





Saldırganın kimliği belirlendi











Saldırının ardından şüpheli ve yanında bulunan bir kişi yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu bildirilen kişinin 1983 doğumlu İsmail Ç. olduğu bildirildi. Olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı da bildirildi.

























DEMİRTAŞ'TAN VALİYE TEPKİ









Gazetecilere açıklama yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile görüştüğünü söyledi. Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun olayın hemen ardından "Bireysel bir olay" dediğini savunan Demirtaş, "Bir dakikada nasıl anladınız?" diye sordu.



Saldırıyı kınadığını ifade eden Demirtaş, "Bu yenilir, yuturulur bir olay değildir" dedi. Demirtaş, şöyle konuştu: "Samsun Valisi ve Emniyeti hakkında soruşturma açılmalıdır. İhmali olan emniyet güçleri açığa alınmalıdır. Saldırının arkasında kim varsa ortaya çıkartılmalıdır."







TÜRK: AKL-I SELİME ÇAĞIRIYORUM









Tedavisininin ardından Ankara'ya hareket eden Türk, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, olayın gerginlik yaratmaması temennisinde buludu. Türk, ''Irkçı, faşist bir insanın saldırısına uğradık. Ben herkesi akl-ı selime davet ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür şeyler topumda bir gerginlik yaratmaz.



Tabii ki burada olayın işleyiş biçimleri ve burada alınan önlemler konusunda, gerçekten bu konuda ciddiyetle izlenmesi gerekiyor. Buradaki polislerin arasında bir olay gelişiyorsa, elini kolunu sallayıp gelip yumruk atabiliyorsa, burada bir ihmal var. Ciddi bir şekilde araştırılmasını istiyorum'' diye konuştu.

Bir günlük rapor verilen Ahmet Türk'ün Havza Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sırasında ifadesine de başvuruldu.





Erdoğan telefonla Türk'ü aradı









Temaslarda bulunmak için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğraması nedeniyle Ahmet Türk'ü telefonla aradı. Ahmet Türk'e üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini bildiren Başbakan Erdoğan, ''konuyu yakından takip ettiğini'' bildirdi. Türk de Başbakan Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür etti.







Atalay: İki başmüfettiş görevlendirildi















İçişleri Bakanı Beşir Atalay, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı yapan ve olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin sorgusunun sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e, Samsun Adliye binası çıkışında saldırıda bulunan kişi güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren ile birlikte olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin sorgusu sürmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır.







Bu çirkin saldırılar kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun kabul edilemez. Demokrasiler de şiddete dayalı bu tür eylem ve protestoların yeri olamaz. Demokratik anlayışımızla bağdaşmayan bu saldırıyı kınıyor ve Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yapılan saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması için tarafımdan iki mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiştir."









Baykal: sokak saldırılarına yer yok













CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, saldırıdan dolayı "üzüntü" duyduğunu belirterek, "Ahmet Türk'e geçmiş olsun. Üzüntüyle karşıladım. Siyasi hayatımızda böyle sokak saldırılarına yer yok. Umarım bunu en kısa zamanda herkese anlatmayı başarırız" diye konuştu.









İki üst düzey emniyet mensubu görevden alındı









İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili müfettiş gerçekleştirmesinin ardından akşam saatlerinde Samsun Valiliği'nce yapılan açıklamada Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldığını bildirildi.





Yazılı açıklamada, Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'da düzenlenen olaylı gösterinin ardından tutuklanan Turan ve Metin Bilen'in duruşması sonrası Ahmet Türk'e, adliye çıkışında yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, idari ve adli olarak çok yönlü bir soruşma yürütüldüğü vurgulanarak, ''Ahmet Türk'e yapılan saldırı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cemal Issı ve Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Alkan Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır'' denildi.



