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Ahmet Türk'e saldırıda yeni gelişme

19 Mayıs 2010 02:08

T24 - Ahmet Türk'e yapılan yumruklu saldırı olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, cezaevinde bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren İsmail Çelik'in babası Ali Çelik'in de azmettirici olarak yargılanacağı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken İsmail Çelik'in babası Ali Çelik, olayın üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen davanın neden açılmadığını öğrenmek için bugün ilgili cumhuriyet savcısına gidince kendisinin de sanık olduğunu öğrendi.

Avukatı Ayhan Keskin ile birlikte bir açıklama yapan baba Çelik, "Kadın pazarlama suçundan çok sayıda sabıkası bulunan bir kişinin ifadesi doğrultusunda ben ve 7 arkadaşım sanık olmuşuz. Bu kişinin ifadesine göre, arkadaşlarımla birlikte bu olayı planlayarak oğlumu azmettirmişim. Hangi baba evladını ateşe atar. Bakana yumruk atanlar adli kontrolle serbest bırakıldı. Benim oğlum cezaevinde, üstelik dosyası bile açılmadı" dedi.

Avukat Ayhan Keskin ise, İ.Y. adlı bir kişinin ifadeleri doğrultusunda baba Ali Çelik ile birlikte 7 kişinin daha dosyaya azmettirici olarak girdiğini söyleyerek, İ.Y. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.


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