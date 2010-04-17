Ahmet Türk'e Barzani ve Öcalan'dan mesaj

T24 - Kapatılan DTP’nin Eşbaşkanı Ahmet Türk, Samsun’da yumruklu saldırı sonrası evine gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaretçileri ağırlıyor.



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, saldırıyı yazılı açıklama ile kınarken, terörist Abdullah Öcalan da avukatları aracılığıyla “geçmiş olsun” mesajı gönderdi. Türk, dün Milliyet’e saldırıya ilişkin şunları söyledi:



İlk kez başıma geldi: Üniversite öğrencisiydim, ağabeyimi vurdular. Gençliğimi yaşayamadım. Kan davası vardı, 5-10 kişi ile geziyordum. Hiç kavga etmedim. İlk kez böyle bir olay yaşadım.



Saldırıdan bir gün önce İzmir’de bir akrabam kurşunla öldürüldü. O gün taziye için Mardin’e gidecektim, gidemedim. Samsun’a gittim. Pişman değilim. İlk defa yumruk yesem de, her kesimin buna tepki göstermesi saldırının acısını unutturdu. Belki de birileri bu tür tepkilerle sonuç alamayacağını, neyle karşılaşacağını gördü ve daha büyük olayların önüne geçildi.



İntikan almak: Birileri arıyor. ‘Sen evet de, intikam alalım’ diyor. Kan davası gibi görenler var. Ne alakası var? Böyle sürdürmek bize yakışır mı? Halklar gereken cevabı verdi.



Samsun'a mesaj: Samsun milletvekilleri de ‘geçmiş olsun’a geldi. Hafta başında Samsun halkına mesaj vereceğim. Samsun halkına mal edilemez. Samsun Valisi de aramış.



İzleyince sarsıldım: Hükümetin tutumu, ilgisi önemliydi. İnsani bir şeydi. Yumruk sadece bana gelmedi. Önümüzdeki hafta başı BDP’de ziyaretleri kabul edeceğim. Daha sonra Mardin’e gideceğim. Bölge insanı bu saldırıyı kendisine karşı yapılmış sayıyor.