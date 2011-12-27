-Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'a beraat ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, ''terör örgütünün propagandasını yaptıkları'' iddiasıyla açılan 2 ayrı davada beraatlarına karar verildi. Tuğluk ve Türk'ün, kapatılan DTP'nin 2006'daki 1. Olağan Kongresi'ndeki konuşmaları ve Dağlıca'ya yönelik Ekim 2007'deki terörist saldırının ardından irtibat kesilen sekiz askerin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde yaptıkları açıklamalarla ''bölücü terör örgütü propagandasını yaptıkları'' gerekçesiyle yargılandıkları 2 dava, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde art arda görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Duruşmalarda, sanıkların, suçlamalara ilişkin eylem tarihlerinde milletvekili olup olmadıkları konusunda TBMM'ye gönderilen müzekkereye cevap verildiği, buna göre, sanıkların, suçlama tarihlerinde ''milletvekili bulunmadıklarının tespit edildiği'' açıklandı. Cumhuriyet savcısı ve sanıkların avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından, mahkeme heyeti, kararları açıkladı. Heyet, ''sanıklar hakkında, terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açıldığı, ancak yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması karşısında ayrı ayrı beraatlarına karar verildiğini'' bildirdi. -Tuğluk'un ''suçu ve suçluyu övmek'' davası- Bu arada, Tuğluk hakkında, 28 Şubat 2007'de gerçekleştirilen DTP 1. Olağanüstü Kongresi, 2 Mart 2007'de DTP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısı ve 22 Mart 2007'de Van'da yaptığı Nevruz konuşmalarıyla ''terör örgütünün amacı doğrultusunda suçu ve suçluyu övmek'' suçundan açılan dava da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Tuğluk'un avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı. Mahkeme başkanı, duruşmada, TBMM'den gönderilen cevapta, Tuğluk'un 23. dönemde milletvekili olduğunun ve bu dönemdeki görevinin 31 Aralık 2009'da sona erdiğinin bildirildiğini açıkladı. Ancak, cevapta milletvekilliğinin hangi tarihte başladığına ilişkin bildirim bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, Tuğluk'un 23. dönem milletvekilliğinin başlangıç ve sona eriş tarihlerinin bildirilmesi için TBMM'ye bir kez daha müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. İddianamede, Tuğluk'un, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 4. maddesi yollamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde yer verilen ''suçu ve suçluyu övme'' fiili ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı olmak üzere 3 kez cezalandırılması talep ediliyor.