Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk hakkındaki davada karar verildi

Diyarbakır'da Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un 2010 ve 2011 yıllarında katıldıkları etkinlikler nedeniyle haklarında açılan davada kovuşturmanın ertelenmesi kararı verildi. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Türk ve Tuğluk katılmadı.

Savcı mütalaasında, sanık Tuğluk hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3713 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına ve 5 ayrı etkinlikte "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan da 6352 sayılı yasa uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi. Savcı, sanık Türk hakkında ise bir etkinlikte "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan aynı gerekçelerle kovuşturmanın ertelenmesini istedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemesinin ardından Tuğluk hakkındaki "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan açılan davada ceza verilmesine yer olmadığına, Tuğluk'un 5, Türk'ün ise katıldığı bir etkinlikte "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ise kovuşturmaların ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yeni bir suç işlenmemesi halinde davalara düşme kararı verilmesini, aynı yasanın kapsamına giren suçun işlenmesi halinde ise ertelenen kovuşturmaya devam edilmesini de kararlaştırdı.