Ahmet Türk tutuklu DTP'lilerle görüştü

Diyarbakır'da bulunan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, Adalet Bakanlığı'nın özel izni ile D tipi cezaevinde tutuklu bulunan DTP'lilerle görüştü. DTP lideri Türk ve kurmaylarının cezaevinde tutuklu olan DTP Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Kamuran Yüksek ve Selma Irmak ile görüştüğü belirtildi.

DTP'nin dün Diyarbakır’da düzenlediği ‘1 Eylül Dünya Barış Günü' mitingine katılan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Grup başkanvekilleri Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile birlikte bugün D tipi cezaevine ziyaret etti.



Adalet Bakanlığı'nın özel izni ile yapılan ziyarette, DTP lideri Türk ve kurmayları E tipi cezaevinde tutuklu bulunan DTP’lileri ziyaret etti. Türk ve kurmaylarının cezaevinde tutuklu bulunan DTP genel başkan yardımcıları Bayram Altun, Kamuran Yüksek ve Selma Irmak ile görüştükleri bildirildi. Görüşme ile ilgili detaylı bilgi alınamazken, görüşmede tutuklu DTP'lilerin koşullarının ve davanın hukuki boyutunun ele alındığı kaydedildi.

Aralarında DTP'nin 3 genel başkan yardımcısınında bulunduğu 52 DTP'li, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ‘Terör örgütüne yönelik soruşturması' kapsamında terör örgütü PKK'nın Türkiye yapılanmasında görev aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken 18 Nisan'da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı.