Ahmet Türk: Tutuklanmamalılar...

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ilk PKK'lı grubunun gelmesiyle ilgili olarak, "Tutuklanmayacaklarını, Kürt açılımı sürecinin kesintiye uğramayacağını halk umut etmektedir. Gelenler mesajlarını hükümete iletebilmelidirler" dedi. Türk, PKK'nın barıştan yana olduğunu da savunarak, "Devlet 1 adım atarsa, PKK 10 adım atacaktır" diye konuştu.

Kuzey Irak'tan barış gruplarının gelmesi nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen DTP'li Türk, "3 aydır Kürt sorununun çözümü tartışmaları yapılıyor. Türkiye'nin en hassas sorununun tartışmaya açılması bile çok önemli. Ortak akıl ortaya çıkmalı, yaşanan acı sona ermelidir. Yurttaşlar özgürleşmeli, toplum demokratikleşmelidir" diye konuştu.

Süreci, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması olarak gördüklerini ve bu nedenle katkı verdiklerini belirten Türk, bazı partileri suçladı ve "Irkçılığa gönderme yaptılar, süreci sabote etmeye çalıştılar. Hükümet de savruldu, taviz verdi. Toplumda barış umutları azaldı. Hükümet tasfiye mantığını öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, devletin 'şiddet politikası'nın değişmediğini de savundu ve "Kürt sorununu tartışmaya başladığımız noktadayız. Olumlu bu kadar adımdan sonra siyaset tıkanmıştır. Bu gerilimin artmasına neden omaktadır" şeklinde konuştu.

"Bugün istersek burada ölümlerin duracağı, barışın filizleneceği bir şeyi başlatabilitriz. Devlet operasyonları durdurmalı" diyen Türk, "Sürecin doğru okunması ve barış gruplarının niçin gönderildiği iyi değerlendirilmeli. Gruplar tıkanan sürecin önünü açmak için gelmektedir. PKK savaşta değil barışta ısrarcıdır. Devlet 1 adım atarsa, PKK 10 adım atacaktır. Teslim oldular, bittiler mantığıyla yaklaşılmamamalı. Böyle bir jestin yapılmasını bile hükümet büyük bir yaklaşım olarak görülmeli" dedi.

Gelenlerin tutuklanmaması gerektiğini de belirten Türk, "Herkes sorumlu davranmak zorundadır. Geçmiş hatalardan ders çıkarılmalı. Tutuklanmayacaklarını, sürecin kesintiye uğramayacağını halk umut etmektedir. Serbest kalmaları durumunda neden geldiklerini hükümete iletecek olmalarının ne kadar anlamlı olacağını belirtmek isteriz" diye konuştu.

DTP lideri, "DTP olarak bu sürecin hassasiyetini göze alarak, sorumlu ve hassas anlayışla buradayız" ifadelerini kullandı.