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Ahmet Türk: Tahlillerim yapıldı, sonuçlar bana verilmedi

“Ameliyat olmam gerekiyor”

05 Ocak 2017 18:41

Silivri 9 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Türk, avukatı aracılığıyla ilettiği mektubunda sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Türk, kalp pili ölçümü ile idrar ve kan tahlillerinin yapıldığını söyledi ve “Bu sonuçlar bana verilmedi. Rapor hazırlayacaklarmış” dedi. 

Türk’ün, Avukat Oya Öznur aracılığıyla ulaştırdığı mesajı mesaj şöyle:

"Kalp pili ölçümü yapıldı. İdrar ve kan tahlilleri alındı. Bu sonuçlar bana verilmedi. Rapor hazırlayacaklarmış. Göz doktoruna muayene oldum. Doktor katarakt sebebiyle mutlaka ameliyat olman lazım dedi. Okumakta zorlanıyorum. İki gözüm de sulanıyor. Bunlardan daha çok yaşadığımız hukuksuzluktan şikayetçiyim."

"İşkence yapılıyor"

"Haksız tutuklama var. Bir de işkence yapılıyor. Tecrit işkencedir. Benim sağlık durumum nedeniyle iki kişi kalıyoruz. Ama diğer arkadaşlar tek başına tecritte tutuluyor. Yaşananlar sadece referandumla ilgili değil. Devrimcileri, demokratları, Kürtleri ve muhalifleri sindirerek diktatörlüğe giden yolu açıyorlar. Türkiye halķı bu yapılan zulmü ileride bir gün sorgulayacak. Faşizme karşı demokratik bir cepheyi oluşturmak şarttır. Daha güçlü bir ortaklaşmayı gerçekleştirmeliyiz."

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