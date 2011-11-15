-Ahmet Türk, mahkemeye ''zorla'' gidecek ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan bir dava kapsamında ifadesinin alınması için mahkemeye ''zorla getirme'' kararı verildi. Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ile ''suçu ve suçluyu övmek'' iddialarıyla açılan davaların görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Türk ve Tuğluk'un katılmadığı duruşmalarda avukatları Mehmet Nuri Özmen hazır bulundu. Mahkeme, ilk olarak Türk hakkında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, ''bir konuşmasında terör örgütünün propagandası yaptığı'' iddiasıyla açılan davanın talimat duruşmasını gördü. Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır da Türk'ün ifadesinin alınması için bir kez daha çağrılmasını istedi. Avukat Özmen ise Türk'ün milletvekili seçildiğine dikkati çekerek, yargılamaya devam edilemeyeceğini savundu. Mahkeme heyeti, ''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatındaki açıklığa ve usulen yapılan tebliğe rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle, Türk hakkında zorla getirme evrakı düzenlenmesine'' karar verdi. Türk ve Tuğluk hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ile ''suçu ve suçluyu övmek'' iddialarıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan diğer 7 davanın da görülmesine devam edildi. TBMM Başkanlığından dava dosyalarına gönderilen yazıda da sanıkların 24. dönemde milletvekili seçildiklerinin bildirildiği açıklandı.