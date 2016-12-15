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Ahmet Türk, kelepçeli muayeneyi reddettiği için hastaneye götürülmüyor!

Türk’ün kalbinde pil bulunuyor

15 Aralık 2016 21:10

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün kelepçeli bir şekilde muayene olmayı reddettiği için hastaneye gidemediği öğrenildi.

21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmıştı. Türk, 24 Kasım’da ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalbinde kalp pili bulunan Türk'ün sağlığıyla ilgili bilgi partisinden verildi.

DBP’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Ahmet Türk’ün kalbinde pil var ve hastaneye gitmesi gerekiyor. Kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmeyi reddediyor” dendi.

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