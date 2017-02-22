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Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüştü

Bahçeli, Türk'ün serbest bırakılmasını talep etmişti

22 Şubat 2017 21:13

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk yayınında eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak görüştüğünü açıkladı.

Bahçeli, Türk tutukluyken sağlık sorunlarını gündemi getirerek tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Türk, tahliye edildikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmek istediğini söylemişti.

Bahçeli'nin vicdani bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Türk, "Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz" demişti.

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