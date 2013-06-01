Ahmet Türk: Halkı görmezden gelemezsiniz



Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk Gezi Parkı için başlayan protestoların yönetenler tarafından görmezden gelinmesinin bu sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Gezi Parkı protestolarını değerlendiren bir açıklama yaptı. "Halkın taleplerini görmezden gelirseniz özgürlükler gelemez" diyen Türk, hükümetin sokaktan yükselen sese kulak vermesi gerektiğine işaret etti.



Türk, eylemler sırasında BDP'li Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaralandığını da hatırlatarak kendisine ve bütün yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.