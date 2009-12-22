Ahmet Türk hakkında soruşturma başlatıldı

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DTP’nin Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında, geçen hafta Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile kapatılan DTP’nin Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen "suçu ve suçluyu övme" ile 216. maddesinde yer verilen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları kapsamında yürütülecek. Soruşturma çerçevesinde, ilgili güvenlik birimlerinden istenen görüntü ve ses kayıtları incelenecek.



BDP ile kapatılan DTP’nin Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla geçen hafta düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk, konuşmasında, "Türkiye’deki demokratik güçler, aydınlar, yazarlar, akademik çevreler bu süreçte parlamentoda bulunmanın önemini ortaya koydular. Çarşamba günü İmralı’da sayın Öcalan ile avukatları bir görüşme yaptılar. Bu görüşme sonucunda, sayın Öcalan da parlamento zemininin terk edilmesinin doğru olmadığını ve bu mücadelenin devam edilmesi gerektiği şeklinde... Avukatlarıyla bunu paylaştı. Bu şekilde bize ilettiler" ifadelerini kullanmıştı.