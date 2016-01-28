Ahmet Türk hakkında 18 yıla kadar hapis isteniyor

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından, 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk hakkında hazırlanan 44 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüpheli Türk'ün PKK/KCK terör örgütü adına Türkiye'de faaliyet yürüten KCK/TM yapılanması içinde "siyasal alan merkezi" içerisinde örgütsel faaliyetler yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, 2007-2009 tarihleri arasında Öcalan'ın Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) kurulmasına, işleyiş tarzı ile görev ve sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin olarak avukatları aracılığıyla İmralı Cezaevi'nde yapmış olduğu görüşme notlarında, Türk'ün başkanlığında bir heyetin oluşturularak Diyarbakır ve Kuzey Irak'ta yapılacak konferanslara katılmaları gerektiği şeklinde talimat verdiğinin belirlendiği aktarıldı.

Talimatların ardından yapılan DTK çalıştayında Türk'ün, "İnşa sürecine katkı sunmak istiyoruz", "Ulusal kurumlaşmaların yaratılması" ve "Çözüm olmadan nasıl silah bırakılsın" şeklinde yorumlarda bulunduğu bildirilen iddianamede, Öcalan'ın kurmak istediği "demokratik konfederal" yapının inşa sürecine DTK eş başkanı olarak Türk'ün katkı sunmak istediği, KCK/PKK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten silahlı örgüt mensuplarının, Kürt sorunu çözülmeden silahlarını bırakmamaları gerektiği şeklinde görüş beyan ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Gizli tanık ifadesi

Soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "Mercek" adlı gizli tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, şöyle devam edildi:

"Gizli tanık Mercek ifadesinde, 'KCK Türkiye meclisi yürütme sözcülerinden Ünal Ahmet Çelenk 2008'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya havaalanına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i yoldayken geri çağırdı. Ziyaret sırasında kentte kepenklerin kapalı olması, çöplerin toplanmaması ve öğrenci servislerinin çalışmaması için Çelenk talimat verdi. Demokratik Toplum Partisi (DTP) milletvekillerinin Türkiye'deki ortamı germek ve bağlı kitleyi canlı tutmak için TBMM'de Kürtçe konuşma ve oturum düzenlemesi talimatı Ahmet Türk'e ve Selahattin Demirtaş'a verildi. Bu talimatı verenler içerisinde Çelenk isimli kişi de vardı. Yakalanana kadar da bu görevini sürdürmüştür' dedi."

İddianamede, iş adamlarından para toplatılması için KCK üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı belirtilerek, "KCK için mali alanda faaliyet yürüten Hüseyin Yılmaz toplantıda, seçim sürecinin de değerlendirilerek, KCK/PKK terör örgütü adına, tehdit usulüyle iş adamlarından para toplamak amacıyla görüşme yapılmasını istedi. Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da iş adamlarından para toplanması, para vermeyen belediye çalışanlarının işten çıkartılması, para toplama işlerinin mali komite tarafından tek elden yapılması ve bu işlemlerin yazılı hale getirilmesi konusu için yapılacak görüşmelerde Yılmaz'ın bir kişiden örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere para alması konusunda Türk'ün görüşmesini istediği tespit edilmiştir. Türk, çeşitli tarihlerde izinsiz gösteri amaçlı yürüyüşlere katılmıştır" ifadelerine yer verildi. Türk'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanılacak.

İddianamede, Türk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.