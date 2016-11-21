Ahmet Türk gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 17 Kasım günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, bugün saat 10.15 sıralarında Mardin'deki evinde yapılan arama ile birlikte gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Ahmet Türk, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, evinde yapılan arama çalışmaları sürüyor.

Ahmet Türk'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Valisi Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı DBP'li Emin Irmak da bu sabah belediyedeki makam odasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Irmak'ın da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.