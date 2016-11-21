T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ahmet Türk gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

21 Kasım 2016 14:16

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 17 Kasım günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, bugün saat 10.15 sıralarında Mardin'deki evinde yapılan arama ile birlikte gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Ahmet Türk, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, evinde yapılan arama çalışmaları sürüyor.

Ahmet Türk'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Valisi Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı DBP'li Emin Irmak da bu sabah belediyedeki makam odasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Irmak'ın da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BakanlığıMardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet TürkMardinArtukluBelediye Başkanı Emin IrmakKasımMardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet TürkHaber AjansıAhmet TürkEmniyet MüdürlüğüTürkBakanlığı Mardin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24