T24- BDP'li milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır'a Kürdistan dedi, ve Kürtler'in özgürlük savaşı verdiğini söyledi.

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, halka söz verdiklerini söyleyerek Kürdistan Meclisi'ni halkımızla birlikte kurayacağız dedi. Kürtlerin, Ankara'ya karşı alternatifsiz olmadığını savunan Türk, Kürtler'in özgürlük savaşı verdiğini savunarak herkes bu savaşı tanıyacaktır diye konuştu.

BDP’nin Hatip Dicle’ye destek için Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda "Kürt sorununa anayasal demokratik çözüm" mitinginde konuşan Türk, kritik bir süreçten geçildiğini belirterek, bugüne kadar Kürt halkının özgürlük savaşı verdiğini savundu. Türk, "Herkese bu halkın gücünü ve savaşını görecek ve tanıyacaktır." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da Amed...

YSK tarafından vekilliği düşürülen Hatip Dicle kararına dikkat çeken Türk, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Meclis'e paşa paşa dönecekler" sözlerine atıfta bulunarak, “Bu halk işkenceler, faili meçhuller, zulüm, baskı gördü. Tehdidiniz para etseydi, bu halk bugün Amed'te olmazdı. Tehditleriniz ancak bizlere güç verir." iddiasında bulundu.

DTK'nın yaptığı çalışmalara vurgu yapan Türk, DTK'nin her hafta düzenli olarak Diyarbakır'da toplanacağını ve bu toplantılarda önemli kararlara imza atacağını savundu. BDP'nin grup toplantılarını Diyarbakır'da gerçekleştirme kararına değinen Türk, şunları söyledi:

“Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kürdistan'da önemli kararlar alacağız. Yıllarca demokratik siyasette ısrar ettik. Yıllar önce bizleri parlamentodan atıp, cezaevlerine koydular. Birçok kez partilerimizi kapatarak, vekilliklerimiz düşürüldü. Buna rağmen demokratik siyasette ısrar ettik. Bugüne kadar çaba harcadık. Eğer halkın sorunlarını tartışmazsak, Kürt sorununun demokratik çözümü için konuşmazsak, ötekileştiren anlayışla karşılaşırsak, yerimiz burasıdır. Ankara'da hayır yoktur. Ancak demokratik çözüm için bir çaba görürsek buna katkımız olur."

Barışa hazır olduklarını söyleyen Türk, "Barış kapılarını kapatırsanız, Kürtler alternatiflerini yaratacaklar. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.