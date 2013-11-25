Ahmet Türk: Dershaneler kapatılırsa Hakkarili öğrencinin üniversiteye girme şansı kalmaz

Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, dershane tartışmasıyla ilgili okullar arasındaki düzey farkına dikkat çekti ve Hakkari’deki öğrencinin üniversiteye girme şansının kalmayacağını belirtti. Türk, Şırnak'taki bir öğrenciyle İstanbul'da iyi imkanlara sahip olan öğrenci arasındaki büyük uçurumun kapatılmasının gerektiğini söyledi.

Zaman gazetesinin haberine göre, BDP'nin Kadıköy'de düzenlediği mitingde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili "Bir sefer eğitim sisteminin tamamen değişmesi gerekir. Türkiye'nin her tarafında kaliteli eğitim koşullarının yaratılması gerekir. Bu koşullar yaratılmadığı takdirde dershanelerin kapatılması büyük tartışmalar yaratır" dedi.

Bu sistemde insanlar arasındaki yarışın çok zor olduğunu ifade eden Türk, şöyle devam etti: "Hakkari'de, Şırnak'taki bir öğrenciyle İstanbul'da okul olarak çok daha imkanlara sahip olan öğrenciler arasındaki o büyük uçurumu kapatmanın yolunu aslında bulmak lazım. Siz o yolu bulamadığınız takdirde dershanelerin kapatılması biraz daha sorunlu bir geleceği beraberinde getirir. Çünkü ülkenin birçok yerinde az gelişmiş bölgelerde öğrencilerin üniversitelere girme şansları kalmaz."

Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili kanun yasa tasarına katılıp katılmama konusunu parti olarak değerlendireceklerine dikkat çeken Türk, grup kararı olmadan bir şey söylemenin yanlış olduğunu ileri sürdü.