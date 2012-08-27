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Ahmet Türk: Bizi hedef gösterenler, Türk-Kürt kardeşliğine gölge düşürmüşlerdir

Ahmet Türk, Gaziantep'teki bombalı saldırıyı kınadı

27 Ağustos 2012 02:18

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, "Gaziantep'teki olayın hemen ardından bizi hedef gösterenler, Türk ve Kürtlerin kardeşliğine gölge düşürmüşlerdir" dedi

BDP Kızıltepe İlçe Başkanlığı'nca ilçe otogarında düzenlenen, “Kürt Sorununa Demokratik Çözüm Mitingi”nde Gaziantep'teki bombalı saldırıyı kınayan Türk, şöyle konuştu:

“Gaziantep'teki olayın hemen ardından bizi hedef gösterenler Türk ve Kürtlerin kardeşliğine gölge düşürmüşlerdir. Parti olarak amacımız kardeş halklarla eşit bir şekilde yaşamaktır. Kürtler hiçbir halka düşman değildir. Türklerin ve Arapların, Farsların düşmanları değiliz. Biz demokratik bir Türkiye'de kardeşçe yaşamak istiyoruz.”

Mitinge, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy da katıldı. Öte yandan, mitingin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen bir grup, iş yeri ve bankaları taşladı.

Polis, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

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