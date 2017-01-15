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Ahmet Türk başka bir cezaevine nakledildi

Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi bekleniyordu

15 Ocak 2017 19:12

Görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildi. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.

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