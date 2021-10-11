Ahmet Türk ameliyat oldu

Eski Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eş Genel Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilmesinin ardından yerine kayyım atanan Ahmet Türk, akciğerindeki bir rahatsızlıktan dolayı Ankara'da ameliyat oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 79 yaşındaki Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyonun iyi geçtiği öğrenildi. Türk, rutin bir uygulama olarak 24 saat yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulması ardından normal servise alınacağı belirtildi.