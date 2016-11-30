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Ahmet Türk: AKP kendisine biat etmeyenleri tasfiye etmeye çalışıyor, bizler buna teslim olmayacağız

“Sağlığım elverdiği sürece mücadele edeceğim”

30 Kasım 2016 02:32

T24

Görevinden alındıktan sonra tutuklanan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk,  Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyarete gelen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’a mücadeleye 'devam mesajı' verdi.

AKP’nin kendisine biat etmeyenleri tasfiye etmek istediğini savunan Türk, “Bizler buna teslim olmayacağız” dedi.

Başkanlık referandumu öncesinde  ‘dikensiz gül bahçesi yaratılmak istendiğini ifade eden Ahmet Türk, “Sağlığım elverdiği sürece mücadele edeceğim” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Silivri Cezaevi’nde tutuklu siyasetçiler ile gazetecileri ziyaret etti. HDP milletvekili Nursel Aydoğan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Sebahat Tuncel ve Mardin  Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’le görüştü.

"Barış, kardeşlik ve özgürlük dışında bir eylemde bulunmadım"

TBMM’de 6 dönem görev yaptığını anlatan Mardin Belediye Başkanlığını büyük bir oyla seçildiğini, bugüne kadar siyasi yaşamının hiçbir döneminde belediye başkanlığı dahil yasa dışı faaliyette bulunmadığını, terör ve şiddete hiçbir zaman bulaşmadığını anlattı. 

Çam'ın aktardığına göre, Türk şu ifadeleri kullandı:

“Barış, kardeşlik ve özgürlük dışında  hiçbir eylemde bulunmadım. Bazı aksaklıklar ve eksiklikleri nedeniyle kendi partimi  dahi eleştirdiğim  dönemler oldu. Şimdi burada AKP kendisini biat etmeyenleri tasfiye etmek istiyor.  Bu bir yol temizliğidir. Başkanlık referandumu öncesinde dikensiz gül bahçesi  yaratılmak isteniyor.  Biz buna  teslim olmayacağız.  Sağlığım  elverdiği sürece  mücadele edeceğim.”

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