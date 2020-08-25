Ahmet Taşgetiren:  “Yeni eksen Türkiye” afişi "Erdoğan 2023’e doğru hızla akan siyasi süreçte Albayrak’ın öne çıkması yönünde bir karar vermiş" yönünde okunabilir

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının ardından oluşturulan ve üst kısmında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bulunduğu "Yeni eksen Türkiye" afişlerini değerlendirdi. Taşgetiren, "Şu 'Yeni eksen Türkiye' söyleminin Berat Bey tarafından seslendirilmesi, ardından afişte konumlanma durumu, muhtemel ki Cumhurbaşkanı’nın bilgisi çerçevesinde olmuştur! Eğer böyle ise durum şöyle okunabilir: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023’e doğru hızla akan siyasi süreçte Berat Albayrak’ın öne çıkması yönünde bir karar vermiştir. Bu sebeple stratejik hedefleri onun açıklamasını öngörmüştür. Buraya kadar olabilme ihtimalinden söz edilebilir." düşüncesini dile getirdi.

Medyada bazı köşelere bakıldığında çok açık bir Berat Albayrak PR’ı yapıldığını belirten Taşgetiren, "Ekranlara da yansıyor zaman zaman bu. Yer yer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile örtülü bir rekabet bulunduğu yönündeki haberler de Berat Bey’le ilgili medya ataklarını anlamlı hale getiriyor. Bunlar siyaset içinde anlaşılır şeyler." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Ama ya afişteki o konumlanma da Cumhurbaşkanı’nın yönlendirmesi ile mi olmuştur? Buna ihtimal vermek zor görünüyor. Çünkü bu dizayn, Cumhurbaşkanı’nı fiilen ikinci planda gösteriyor. Bunun devlet düzeni içinde sağlıklı algılanması mümkün olmaz ve Tayyip Bey’in karakteri böyle bir şeye müsaade etmez. Bir de 2023’e kadar daha epeyce bir zaman var. Bir günün bile uzun zaman olduğu siyasette, Berat Bey’i hep stratejik hedefleri seslendiren, Cumhurbaşkanı’nı da geri plana iten bir manzarayı sürdürmek kolay olmaz. Birisi çıkıp 'fiili olanı hukuki hale getirelim' deyiverse ne olur!" ifadesini kullandı.

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Yazıda bahsi geçen "Yeni eksen Türkiye afişi"