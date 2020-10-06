Ahmet Taşgetiren: 'Yargı sancısı'nın büyük kısmı, iktidarın duruşu ile ilgili, yargı ona göre işliyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Yargı sancısı'nın büyük kısmı, iktidarın duruşu ile ilgili. İktidarın bakışı, duruşu, tavrı, “Yargının kimyası”nı etkiliyor, gün gün değişikliklere sebep oluyor. 'Yargılayın ve asın' dendiğinde Yargı ona göre işliyor, 'Adaleti kestiği parmak acıtmayacak bir kaliteye kavuşturun' dendiğinde yargı ona göre işliyor. Yargı dışından, iktidar çevrelerinden 'yargısız infazlar' yapılıyor, bu çok açık." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "İktidar, 'yargı sancısı'na yönelik eleştirilere, serzenişlere, kimi zaman isyanlara nasıl bakıyor bilmiyorum. Belli ki herkes ayağına basıldığı için feryad etmiyor, ayağına basılanlara haksız basıldığı için isyan ediyor pek çok insan. Çünkü adaletsizlik ülke iklimini bunaltıcı, tahammül edilmez hale getiriyor. İktidara destek veren çevreler bile 'Zulüm var ama…' dedikten sonra 'Bunlar bizden, bunlar giderse daha iyisi mi gelir?' türü iç durultma mekanizmalarını devreye sokuyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "İktidardaki arkadaşlar ne düşünüyor bilmem. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce Türkiye’nin ne kadar 'Adalet'e ihtiyacı varsa, bugün de aynı oranda, belki daha çok ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

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